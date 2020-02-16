بدء الدورة العلمية الأولى لرفع كفاءة الأئمة والخطباء والوعاظ بشحات

انطلقت يوم أمس بمدينة شحات دورة الإمام مالك بن أنس العلمية الأولى لرفع كفاءة الأئمة والخطباء والوعاظ والمحفظين، والتي تستمر لمدة أسبوع كامل.

الدورة التي عقدت بمسجد أنس بن مالك في شحات أشرف عليها أئمة ووعاظ تابعون للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، موزعين على 3 فترات باليوم، حيث تهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة الأئمة التابعين للهيئة، إضافة إلى فن الخطابة وتطوير الكوادر الإدارية والوعاظ والمحفظين.

يشار إلى أن الهيئة باشرت في تنفيذ خطة العام 2020 للتدريب والتطوير، التي اعتمدتها الحكومة الليبية على مستوى المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا