معالي وزير الداخلية يبحث سير عمل الإدارة العامة للتدريب بالوزارة

بنغازي 16 فبراير 2020 (وال) – بحث معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأحد خطة الوزارة للتدريب والتأهيل والتطوير خلال العام الجاري، وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير الإدارة العامة للتدريب بالوزراة العقيد خميس الوزان.

وأعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية في وقت سابق العام 2020 ميلادي عاما للتدريب والتطوير في ليبيا.

وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي مع مدير إدارة التدريب خطة الإدارة التدريبية والتأهيلية والتطويرية التي ستشرف عليها المدرسة الفنية بمعهد تدريب الشرطة ببنغازي لرفع كفاءة الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين بوزارة الداخلية.

وأكد معاليه على ضرورة رفع كفاءة كافة أعضاء هيئة الشرطة والموظفين بما يعزز قدرة الوزارة في تنفيذ واجباتها المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لتخريج الدفعة 66 لأعضاء هيئة الشرطة، إضافة إلى الدفعة الأولى للمعهد العالي لضباط الشرطة.

كما بحث سير الدورات التدريبية في درنة والواحات وغيرها من مديريات الأمن.

وأكد معالي الوزير على ضرورة فتح دورات تدريبية جديدة لصالح مديريات الأمن بمناطق غرب وجنوب ليبيا بما يدفع هذه المديريات إلى الأمام من خلال ضخ دماء جديدة لها لتمارس دورها في تأمين البلاد والعباد.

يشار إلى أن الاجتماع تطرق لإمكانية عقد دورات تدريبية خارجية أو من خلال خبرات دولية يتم استقبالها في ليبيا لنقل التجارب الدولية في تأهيل وتدريب هيئة الشرطة وفقا لآخر ما توصل إليه العالم من تقنية وتكيف مع تطور الجريمة. (وال – بنغازي)

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