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مشاورات مصرية بريطانية حول الملف الليبي

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل، لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الملف الليبي.

وتم خلال اللقاء –الذي عقد على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن-التطرق إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط، كما حرص المسئول البريطاني على التعرف على تقدير الوزير شكري اتصالاً بالأوضاع في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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