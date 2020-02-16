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عبدالعزيز: حفتر خطف ثورة فبراير وسرقها.. وتركيا تدعم حرية الشعب الليبي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق محمود عبدالعزيز القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إنه انطلاق “الثورة” كانت سلمية مدنية لكن نظام ماوصفه بـ”الغبي القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي) ومن حوله أرادوا جعلها “ثورة دموية”.

عبدالعزيز أشار خلال إستضافته عبر برنامج ” بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه ” نحن كنا نوجه الليبيين للخروج لضرورة إسقاط ذلك النظام المستبد وهذه قربة من الله و نحن نقلنا دراسات دعت للمشاركة في لجنة برئاسة عيسى التويجري هدفها دراسة مصلحة الضرائب ومنها إعداد تصور لمرتبات هذه المصلحة”.

وأكد على أن “ثورة فبراير” ليست ثورة من أجل المرتبات بل للقضاء على ما وصفه بـ”النظام المستبد والديكتاتوري” وقصاص لآلاف القتلى الذين قتلهم القذافي ولرفع الظلم وبناء دولة مدنية لكن ما حصل أن عام 2012 و 2013 ظهرت المؤامرات على فبراير حسب زعمه.

وإستطرد حديثه:” عام 2013 ظهر لا للتمديد وإغلاق النفط، لا أنكر أن فبراير فيها أخطاء كثيرة و لكن ليبيا لم ترتاح يوم واحد من المؤامرات التي تحرض على فبراير، الشعب الليبي لم يجرب التجربة السياسية بحيث يكون واعي لمخطط الأعداء، كثير من انتمى لفبراير لهم أخطاء وأنا ضدهم وأحاربهم”.

وقال :”يكفينا أن لا يحكمني فرد أو عائلة بل أمشي لصندوق اقتراع، الآن يكفي أن نقول عهد فبراير وليس عهد فلان، من المفروض أن الليبيين اليوم يخرجون ويحتفلوا بالحرية لا يحكمهم شخص فمنذ عام 2011 لم ترفع صورة لشخص إلا للمتمرد حفتر لذلك يريدون إعادة البلاد لنظام الفرد ولهذا المهزوم”.

وإعتبر أن تركيا تدعم حرية الشعب الليبي لكن الدول الأخرى تريد تنصيب صنم جديد لتتمكن من التفاهم معه وإستغلال الليبيين، مشدداً على أن “ثورة فبراير”  أعادت الشرف لليبيين وهناك مؤامرات منذ انطلاقها للعودة للحظيرة لكن الليبيين سيقاومون حتى النصر لبناء الدولة الديمقراطية على حد قوله.

أما بشأن إعتقاده بأن الاحتفال جزء من المعركة الجارية الطاحنة في ليبيا علق قائلاً:”ثورتنا تتعرض لإمتحان كبير ويريدون إرجاعنا لدولة الرعايا، يجب على الجميع أن يحتفل ويبعثوا رسائل للعالم أنهم شعب يليق بالحرية والثورة والمدنية، حفتر واحد من أبناء فبراير الذين انقلبوا عليها وهو كان جزء من نظام معمر القذافي والغرض من دخوله هو خطف الثورة وسرقتها” حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • النظام المستبد انت أحد أقطابه ، وسيحتكمك الناس يوما ، لانك مجرم من المجرمين ، اما ان تغير قميصك لتلبس لبوس الاحرار فهذه خدعة لا تنطلي على أحد منا . إن الاخوان لن يوفروا لك حماية ابدية ، ستقضي جزء من عمرك خلف القضبان ايها الجبان الهارب

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  • ياحمار .الثورة الحقيقية الناجحة فى ليبيا ويدعمها غالبية الشعب الليبى ثورة الكرامة التى حررت اقليمى برقة وفزان من الارهاب وجزء كبير من اقليم طرابلس من سرت وترهونة وصرمان وصبراته والعجيلات والنواحى الاربع وغيرها ولم يبقى سوى القليل لتبسط الحكومة المدنية الشرعية التى نالت ثقة نواب الشعب كامل سيطرتها على البلاد فى حماية الجيش الوطنى وقائده العام المشير يعمل تحت اعلى سلطة مدنية منتخبة فى البلاد فكيف يكون حكم عسكرى حيث ان الحكم العسكرى يحل البرلمان المنتخب وحكومته ويحكم من خلال مجلس عسكرى يسيطر على البلاد ويشكل حكومة من العسكريين وهذا لم يحدث بينما نرى اغتصاب السلطة من السراج وعصابته الاخوانية اربع سنوات دون ان يؤدى القسم الدستورى فى ظاهرة عجيبة تسجل فى موسوعة جنز للارقام القياسية !!!!

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  • واضح انك متخلف عقليا وعايش فى كوكب ثانى فالمشير خليفة عمر المختار حفتر لبى نداء الشعب ممثلا فى مجلس نوابه بتحرير البلاد من سيطرة مليشيات ارهابية تقتل الابرياء فى الشوارع وبالفعل نصره الله على شر خلق من الخوان وطهر بنغازى ودرنة باعتراف معتيق نفسه والجنوب باعتراف تابعين لما يسمى الوفاق والان تجد مظاهر الدولة المدنية الحقيقة فى مناطق سيطرة الجيش الوطنى بينما فى مناطق سيطرة ثوار الخوان كوكتيل من مرتزقة سوريين ومهربى بشر وسراق المال العام ودواعش وقاعدة وكلهم تحت سيطرة سلطان الدعارة المعتوه اتفوووه عليك غبى هو فيه ثائر امعة مثلك غبى ومتخلف عقليا انظر الى سيدك المعتوه ينبح كالكلب المسعور فى ادلب بينما الدب الروسى يضع المزيد من الخوازيق فى مؤخرته وكل يوم يتقدم الجيش السورى ويحرر المزيد من الارض اخرها اليوم كامل حلب واراد استعراض عضلاته امام الجيش السورى فقام الروس بتلقينه درس قاسى حيث يقوم الجيش الروسى بحماية طريق حلب دمشق ولا تستطيع اى طائرة تركية دخول ادلب فى ظل منظومة الدفاع الجوى الروسى المتقدمة بينما الطيران الروسى يعمل بحرية فالكبير كبير والصعلوك عليه ينبح ويقبل قدم بوتن

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