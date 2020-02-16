معيتيق مُدافعا عن الدعم التركي: “لا خيار أمامنا”

دافع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، عن قبول الدعم التركي المتمثل في مقاتلين سوريين مشتبه في صلتهم بجماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش، ولفت إلى أن حكومة الوفاق لم يعد لديها خيار بعد تجاهلها من قبل الولايات المتحدة.

وبرر معيتيق، في لقاء له مع صحيفة “واشنطن تايمز”، قبول هذا الدعم بالقول “عندما تغرق في الماء ويرسل إليك شخص ما سترة النجاة، ماذا ستفعل، ستنظر إلى من أرسل سترة النجاة أو تمسك بها”.

وذكر معيتيق أن هجوم قوات الجيش الوطني مدعوما بمرتزقة روس مستمر منذ شهور، وبينما طلبت حكومة الوفاق المساعدة من واشنطن كانت استجابة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطيئة وفضلت بدلاً من توفير الدعم أن تبقى بعيدة عن الصراع في ليبيا.

وقال إن حكومة الوفاق لجأت إلى تركيا طلبًا للمساعدة بعد أن تدفق مقاتلون وأسلحة من روسيا والسودان ودول أخرى إلى قوات الجيش الوطني.

وكشف تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، الشهر الحالي، أن تركيا تواصل إرسال متشددين سوريين ينتمون إلى جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش نيابة عن حكومة الوفاق في ليبيا، وفقًا لقائدي ميليشيا ليبيين ومراقب حرب سوري.

وقال قادة ميليشيات في طرابلس للوكالة إن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، مضيفة أن العشرات منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة مختلفة.

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