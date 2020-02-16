داخلية الوفاق تفتتح محطة وقود متنقلة بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، افتتاح محطة وقود متنقلة تابعة للإدارة، والخاصة بتزويد المركبات الآلية التابعة لديوان وزارة الداخلية في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن افتتاح المحطة يأتي من ضمن اهتمامات الإدارة العامة لشؤون الآليات بتوفير كافة الخدمات لتسهيل حركة النقل والمواصلات، لأداء الواجبات الأمنية على أكمل وجه.

وثمنت وزارة الداخلية، الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشؤون الآلية من أجل توفير الخدمات لكافة مكونات وزارة الداخلية.