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كرموس: من الظلم تحميل ثورة فبراير أخطاء بعض الأفراد الذين يتوقون إلى العبودية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إن “ثورة فبراير” حدث تاريخي ومفصلي في تاريخ ليبيا فهي ليست “ثورة” شخص أو جماعة أو طائفة كما يروج لها إنما هي ثورة شعب عانى من الظلم والقهر والاستبداد ما لم يعانيه أي من دول الجوار على حد زعمه.

كرموس وفي تصريح خاص لموقع “عربي21″ القطري اليوم الأحد أوضح أنه من الظلم تحميل هذا الحدث أخطاء بعض الأفراد الذين يتوقون إلى العبودية وننسى معاناة شعب دامت لأربع عقود لمجرد أن الوضع لم يتحسن أو لم ينتقل لما هو أفضل وننسى أن هناك من الدول الشقيقة من لا يريد لبلدنا ولشعبنا الحرية والديمقراطية وهم من أعلنوا الحرب علينا بعد ما وصفه بـ” أول عرس ديمقراطي” مارسه الشعب الليبي سنة 2012 بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وانطلاق الدولة المدنية حسب تعبيره.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ثورة امك يا تيس. بعد ما اعترف ليفي و ساركوزي. شن مازال تبي يا بغل. لعنة الله عليك من لقبك عرفنا من انت يا تافه

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  • كل حيوان يطلق اسم ثورة علي نكبة فبراير. فهو مع احترامي للرجال. فانه تيس و بغل و ذيوث. مافيش ثورة تصنع الخراب و نهب المال العام و لا تريد لاشرطه و لا حيش مافيش ثورة قعد يحكم فيها مرتزق من اصل غير واضح زي الذيوث العميل السراج. الله يلعن هذه النكبه و كل الثورات اللي زي فبراير

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  • الثورة الحقيقية الناجحة فى ليبيا ويدعمها غالبية الشعب الليبى ثورة الكرامة التى حررت اقليمى برقة وفزان من الارهاب وجزء كبير من اقليم طرابلس من سرت وترهونة وصرمان وصبراته والعجيلات والنواحى الاربع وغيرها ولم يبقى سوى القليل لتبسط الحكومة المدنية الشرعية التى نالت ثقة نواب الشعب كامل سيطرتها على البلاد فى حماية الجيش الوطنى وقائده العام المشير يعمل تحت اعلى سلطة مدنية منتخبة فى البلاد فكيف يكون حكم عسكرى حيث ان الحكم العسكرى يحل البرلمان المنتخب وحكومته ويحكم من خلال مجلس عسكرى يسيطر على البلاد ويشكل حكومة من العسكريين وهذا لم يحدث بينما نرى اغتصاب السلطة من السراج وعصابته الاخوانية اربع سنوات دون ان يؤدى القسم الدستورى فى ظاهرة عجيبة تسجل فى موسوعة جنز للارقام القياسية !!!!.

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