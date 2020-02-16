كرموس: من الظلم تحميل ثورة فبراير أخطاء بعض الأفراد الذين يتوقون إلى العبودية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إن “ثورة فبراير” حدث تاريخي ومفصلي في تاريخ ليبيا فهي ليست “ثورة” شخص أو جماعة أو طائفة كما يروج لها إنما هي ثورة شعب عانى من الظلم والقهر والاستبداد ما لم يعانيه أي من دول الجوار على حد زعمه.

كرموس وفي تصريح خاص لموقع “عربي21″ القطري اليوم الأحد أوضح أنه من الظلم تحميل هذا الحدث أخطاء بعض الأفراد الذين يتوقون إلى العبودية وننسى معاناة شعب دامت لأربع عقود لمجرد أن الوضع لم يتحسن أو لم ينتقل لما هو أفضل وننسى أن هناك من الدول الشقيقة من لا يريد لبلدنا ولشعبنا الحرية والديمقراطية وهم من أعلنوا الحرب علينا بعد ما وصفه بـ” أول عرس ديمقراطي” مارسه الشعب الليبي سنة 2012 بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وانطلاق الدولة المدنية حسب تعبيره.

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