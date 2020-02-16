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جماعة الإخوان: أنصار ثورة فبراير يعودون في كل جولة أكثر زخما وأصلب عودا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعتبر رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان إن ثورة فبراير هي نقطة تحول تحقق بها إزاحة أعتى نظام دكتاتوري متخلف وهي تعبير عن تطلعات الشعب الليبي للحياة الحرة الكريمة وهي لا تُحاسب على تحديات المراحل الانتقالية وما يعتريها من فوضى حسب زعمه.

صوان وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري اليوم الأحد قال :”أنصار فبراير يؤمنون بحقهم في إقامة دولتهم التي يحلمون بها وتضحياتهم المستمرة واحتفالاتهم بها خير شاهد وقد فشلت محاولات تركيعهم للقبول بعودة الاستبداد تحت الضغط الممنهج لاستدامة الفوضى وأنصار فبراير هم الذين يعودون في كل جولة أكثر زخما وأصلب عودا وليس غيرهم” حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يا عرص اللي تقول عليهم ثوار فهم تيوس زيك يا فرخ الحرام وهم اكثر انبطاح وزارة و الصلاله هذه خليها ليك لما تحصل خازوق صلب قعمز عليه يا خنزير الله يلعن هالنكبه

    رد

  • يا عرص اللي تقول عليهم ثوار فهم تيوس زيك يا فرخ الحرام وهم اكثر انبطاح وزارة و الصلاله هذه خليها ليك لما تحصل خازوق صلب قعمز عليه يا خنزير الله يلعن هالنكبهًويلعنك و يلعن اصلك

    رد