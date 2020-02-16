جماعة الإخوان: أنصار ثورة فبراير يعودون في كل جولة أكثر زخما وأصلب عودا

ليبيا – أعتبر رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان إن ثورة فبراير هي نقطة تحول تحقق بها إزاحة أعتى نظام دكتاتوري متخلف وهي تعبير عن تطلعات الشعب الليبي للحياة الحرة الكريمة وهي لا تُحاسب على تحديات المراحل الانتقالية وما يعتريها من فوضى حسب زعمه.

صوان وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري اليوم الأحد قال :”أنصار فبراير يؤمنون بحقهم في إقامة دولتهم التي يحلمون بها وتضحياتهم المستمرة واحتفالاتهم بها خير شاهد وقد فشلت محاولات تركيعهم للقبول بعودة الاستبداد تحت الضغط الممنهج لاستدامة الفوضى وأنصار فبراير هم الذين يعودون في كل جولة أكثر زخما وأصلب عودا وليس غيرهم” حسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية