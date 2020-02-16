الثني يفتتح محطة “سيدي منصور” للكهرباء بمدينة بنغازي

ليبيا – افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت محطة سيدي منصور المحمولة (220-30 kV.).

الثني أستمع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية خلال مراسم الافتتاح إلى شرح مفصل عن كيفية العمل بالمحطة وأهميتها باعتبارها من المشاريع الهامة والاستراتيجية والتي تساهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من (سيدي خليفة – حتى منطقة توكرة )شرق مدينة بنغازي حيث تعمل هذه المحطة من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبأيادي ليبية خالصة.

وأطلع مهندسي الشركة رئيس الحكومة على أبرز المشاكل في الشبكة العامة للكهرباء والحلول اللازمة لإنهائها.

وفي هذا الصدد،ثمن العاملين بالشركة زيارة الثني والدعم المقدم من الحكومة الليبية والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة للشركة في توفير الاحتياجات والتي كان لها الدور الهام في التحسن الملحوظ في الشبكة واستقرارها.

هذا وحضر مراسم الافتتاح وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومدراء الإدارات والدوائر بالشركة العامة للكهرباء.

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