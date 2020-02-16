المؤتمر الوطني.. بداية انحراف ثورة 17 فبراير

قال المحامي والحقوقي الليبي فرج العجيلي إن مرحلة المؤتمر الوطني العام مثلت بداية التأزم في الموقف الليبي العام وبداية انحراف ثورة 17 فبراير عن مسارها الذي كان يتمناه المواطن.

وانتقد العجيلي، الأحد، خلال حلقة خاصة من برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، بمناسبة الذكرى التاسعة على ثورة 17 فبراير، كثيراً من قرارات المؤتمر التي وصفها بالخاطئة والكارثية مثل القرار رقم 7 الخاص بمدينة بني وليد، وقرار العزل السياسي الذي كان أيضاً بتهديد من مجموعات مسلحة لها أذرعها داخل المؤتمر الوطني العام.

وأضاف العجيلي، أن الثورة كان لا بد منها على اعتبار عدم تنفيذ النظام السابق لتطلعات الليبيين، مطالبا بتوحد كافة الليبيين ونسيان كل التواريخ والمسميات والشعارات من أجل الوطن ومن أجل تحقيق السلام والأمن.

وطالب بدعم الجيش الوطني وتأييده لتحقيق الاستقرار بشرط عدم التخلي عن المطالب المدنية ومطالب بناء نظام ديمقراطي أساسه التداول السلمي على السلطة.

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