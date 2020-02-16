البرلمان المصري: الجانب التركي يعمل على تسليح الميليشيات الإرهابية في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري محمد الغول إنه بعد موافقة مجلس الأمن على القرار البريطانى بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا أصبحت الأنظار كلها تلتفت نحو الجانب التركي خاصة بعد عدم تنفيذه من قبل لقرار وقف إطلاق النار والعمل على تسليح الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

الغول أكد في تصريحات نقلتها صحيفة “البوابة” المصرية أمس السبت أن نجاح القرار يتوقف على مدى تنفيذ أردوغان للقرار بالإضافة إلى أن الاتفاق يحتاج إرادة سياسة وإستراتيجية،مبينًا أنه من المبكر أن يتم الحكم على الاتفاق ولكن ننتظر لنرى ما سيفعله أردوغان خلال الأيام القادمة وبناء عليه ستقوم ليبيا بتحركات فعلية لمجلس الأمن في حال عدم تنفيذ تركيا للقرار.

وبدورها، قالت النائبة المصرية شادية خضير إن الأمر يتطلب تحركا دوليا أكثر من ما يتم الآن خاصة أن تركيا تتحرك بشكل سريع لذلك يجب أن تكون هناك آليات لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

وأكدت خضير على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يهتم بقرارات ولن يلتزم بها خاصة أن هذا الأمر حدث بالفعل خلال الفترة السابقة وما تم من دخول ميليشيات إرهابية إلى ليبيا وإمدادهم بالسلاح بواسطة تركيا يؤكد عدم ضمان التزام الجانب التركى بالقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية