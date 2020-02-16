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قنونو يوضح اخر التطورات العسكرية جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن المدفعية الثقيلة التابعة لقوات بركان الغضب، تعاملت اليوم الأحد مع 3 مدافع وتجمع للمشاة تابعين للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بحسب تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار.

وكانت غرفة بركان الغضب، قد اتهمت قوات الجيش بقتل شابين ليبيين إثنين من مدينة مصراتة وعاملا أجنبيا أثناء عودتهم من عملهم في مدينة مسلاتة.

واتهمت عملية بركان الغضب، في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، قوات ترهونة التابعة للجيش بالقيام، ليلة الجمعة، بالقبض على “إثنين من شباب مصراتة على الهوية (احمد صالح المحيشي وعلي الياس المحيشي) وعاملاً أجنبياً أثناء عودتهم من عملهم في مدينة مسلاتة حيث أخطأوا الطريق ليتجهوا إلى بوابة الكريش عن طريق الخطأ” والتي تقع تحت سيطرة الجيش فقام “بالقبض عليهم وتصفيتهم ثم ألقى بجثتهم صباح اليوم على قارعة طريق في منطقة الشريدات”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • هذا اعتراف ياحمار بخرق وقف اطلاق النار يعطى الحق للجيش الوطنى الرد بقوة ولو كنت قائدا فى الجيش لقصفت مقر السراج وغيره من قيادات الارهاب بكل الوسائل بما فيها الجوية

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  • سوابق قنونو فى الكذب هو واخوانه المجرمين عديدة ومنها ماهو مثير للضحك عندما ادعى من قبل تدمير قاعدة الوطية والجفرة وغيرها من الخزعبلات ومن كان يسمع كلامه يتصور ان مليشياته فى طبرق بينما كان الجيش الوطنى فى صلاح الدين وعلى مشارف ابوسليم والمليشات تصرخ وتطلب النجدة من السلطان المعتوه فيستغل الظروف ويرسل لهم مرتزقة ويقبض الثمن

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