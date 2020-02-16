قنونو يوضح اخر التطورات العسكرية جنوب طرابلس

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن المدفعية الثقيلة التابعة لقوات بركان الغضب، تعاملت اليوم الأحد مع 3 مدافع وتجمع للمشاة تابعين للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بحسب تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار.

وكانت غرفة بركان الغضب، قد اتهمت قوات الجيش بقتل شابين ليبيين إثنين من مدينة مصراتة وعاملا أجنبيا أثناء عودتهم من عملهم في مدينة مسلاتة. واتهمت عملية بركان الغضب، في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، قوات ترهونة التابعة للجيش بالقيام، ليلة الجمعة، بالقبض على “إثنين من شباب مصراتة على الهوية (احمد صالح المحيشي وعلي الياس المحيشي) وعاملاً أجنبياً أثناء عودتهم من عملهم في مدينة مسلاتة حيث أخطأوا الطريق ليتجهوا إلى بوابة الكريش عن طريق الخطأ” والتي تقع تحت سيطرة الجيش فقام “بالقبض عليهم وتصفيتهم ثم ألقى بجثتهم صباح اليوم على قارعة طريق في منطقة الشريدات”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا