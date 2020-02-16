عقيلة صالح يلتقي أعيانا من قبائل الجبل الغربي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، بمقر إقامته في مدينة القبة، بمشايخ وأعيان وممثلي المجالس الاجتماعية عن قبائل العربان والجعافرة وقماطة وأولاد بريك، وهي من قبائل مدن وبلدات الجبل الغربي.

وتركز اللقاء على استعراض آخر التطورات والمستجدات في البلاد، فيما أكد مشايخ القبائل دعمهم لمجلس النواب، معتبرينه السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي عن طريق صناديق الاقتراع في كل ربوع ليبيا.

ووفق موقع مجلس النواب الإلكتروني، فقد ثمن مشايخ القبائل على الدور المهم الذي يقوم به رئيس البرلمان، معربين عن “تأييدهم وثقتهم الكاملة به وبقيادته الحكيمة”.

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