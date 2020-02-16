وزير الداخلية يتابع سير عمل الإدارة العامة للتدريب بالوزارة

بحث وزير الداخلية إبراهيم بوشناف اليوم مع مدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة العقيد خميس الوزان، خطة الوزارة للتدريب والتأهيل والتطوير للعام الجاري، وذلك خلال اجتماع عقد بمدينة بنغازي.

وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة أعضاء هيئة الشرطة والموظفين، بما يعزز قدرة الوزارة في تنفيذ الواجبات المنوطة بها على الوجه الأمثل.

كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لتخريج الدفعة السادسة والستين لأعضاء هيئة الشرطة، إضافة إلى الدفعة الأولى للمعهد العالي لضباط الشرطة، وسير الدورات التدريبية في درنة والواحات وغيرها من مديريات الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا