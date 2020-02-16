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افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجفارة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منطقة السهلة “النجيلة الغربية”، صباح الأحد، حفل افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجفارة، بحضور عضو مجلس النواب عن منطقة الجفارة أيمن سيف النصر، ومدير الأمن عميد ناصر ألطيف، ولفيف من المسؤولين الأمنيين.

وعقد على هامش الحفل اجتماع أمني موسع نوقشت خلاله الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن الجفارة لتأمين المنطقة، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والاستقرار داخل بلدية الجفارة.

يشار إلى أن المقر الذي تم افتتاحه هو مقر المديرية السابق بالمنطقة والذي تمت صيانته والرجوع إليه ومباشرة أعمال المديرية من خلاله- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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