اجتماع موسع للحكومة ونواب المنطقة الشرقية لبحث احتياجات دوائرهم

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، أوضاع بلديات المنطقة والمشاريع التي تنفذها الحكومة فيها، وأبرز المشاكل والمختنقات التي تعاني منها هذه البلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحث أيضا الآلية التي تم وضعها للتواصل بين رئاسة الوزراء وأعضاء مجلس النواب فيما يخص المختنقات والمشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة للدوائر التي يمثلونها.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن العام الحالي هو عام التدريب، وسيتم خلاله استهداف تأهيل الكوادر وتدريبهم وتطويرهم بما يعود بالنفع على المؤسسات العامة والخاصة.

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