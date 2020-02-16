“تعليم الوفاق” تطمئن طلبة الإعدادية بشأن الامتحانات

طمأن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، طلاب الشهادة الإعدادية، بأنه سيتم الإعلان عن مواصفات الامتحان النهائي والدروس المحذوفة في جميع المقررات الدراسية الخاصة بهم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقال الوكيل في تصريح، إن اللجان التربوية المكلفة بتقليص مفردات المقررات الدراسية، عاكفة هذه الأيام على وضع مواصفات الامتحان النهائي وتحديد الدروس الملغاة في جميع المقررات الدراسية لمرحلة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الجاري 2019/ 2020، بعد الانتهاء من إعدادها واعتمادها لمرحلة الشهادة الثانوية، مرجحاً أن يتم الإعلان عنها لمرحلة الشهادة الإعدادية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني على أقصى تقدير.

وأوضح جمعة أن الامتحان النهائي للشهادتين لن يتضمن أسئلة في الدروس الملغاة من مقررات الفصلين الأول والثاني، موضحاً أنه لا يستطيع القول إن الأسئلة ستكون صعبة أو سهلة، ولكنها ستكون موزعة على مستويات القياس المعرفية وذلك وفقاً لما جاء في ورقة المواصفات الفنية للامتحان النهائي والتي تم وضعها من قبل اللجان التربوية.

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