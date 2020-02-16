وزير التعليم يجتمع مع رئيس مجلس التخطيط الوطني

أكد وزير التعليم فوزي عبد الرحيم على أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس التخطيط الوطني، لتسهيل مهمته وتفعيل دوره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس مفتاح الحرير،

بحضور كل من مدير إدارة الجودة بوزارة التعليم، ومدير إدارة المراجعة بمجلس التخطيط الوطني.

ووفق الوزارة فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ربط الجامعات الليبية بمجلس التخطيط الوطني، باعتبارها رافدا من روافد الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، كما تم الاتفاق على تفعيل دور الجامعات الليبية لتكون بيوتا للخبرة، بهدف الإسهام في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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