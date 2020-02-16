السراج يطلق خطة الاستجابة الإنسانية و«الوفاق» تشارك فيها بـ10 ملايين دولار

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا، مؤكدًا مساهمة حكومة الوفاق بعشرة ملايين دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع عُـقد صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، حضره منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، وعدد من الوزراء وممثلون عن الهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا وعن المجتمع المدني، كما حضر الاجتماع نائب السفير الإيطالي ممثلًا للدول الأوروبية الداعمة للخطة.

وقال السراج إن الاجتماع يأتي في مرحلة صعبة، مع استمرار الحرب فى طرابلس وتزايد أعداد «ضحايا العدوان»، إضافة لتفاقم مشكلة النازحين، الأمر الذي يدعو إلى مزيد العمل المشترك من أجل تعزيز القدرات للاستجابة للاحتياجات الطارئة للمتضررين، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن في كامل ربوع ليبيا، كما تطرق إلى ضرورة توفير الحاجات الأساسية لمناطق الجنوب، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا في ليبيا.

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وأشار السراج إلى الخسائر التي تتحملها البلاد نتيجة إغلاق المواقع النفطية، محذرًا من «كارثة ستطال الجميع» إذا استمر «هذا التصرف غير المسؤول»، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وأن لا يكتفي فقط بالإدانة.

من جانبه أكد الحلو، خلال كلمة بالاجتماع، أن تصعيد النزاع في ليبيا خلق بيئة تصعب فيها الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي ومقررات مؤتمر برلين، معتبرًا ذلك أمرًا أساسيًّا لعودة الاستقرار إلى ليبيا.

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