اجتماع موسع لتفعيل خطة شاملة لمجابهة فيروس كورونا في ليبيا

عقد وزير الصحة سعد عقوب اليوم اجتماعا موسعا، ضم مديري مكاتب الرقابة الصحية الدولية ووحدات الحجر الصحي بالمنافذ، لبحث مستجدات الوضع العالمي لفيروس كورونا وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لمجابهة الفيروس.

ووفق الوزارة فإن الاجتماع ناقش انطلاق العمل وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة في تنفيذ خطة مجابهة الفيروس، والتي تشمل تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية لمكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ، ودعمها وربطها بشكل مباشر مع غرف الإسعاف والطوارئ، وتجهيز وحدات الحجر الصحي بالمواد المخبرية الخاصة بكشف الفيروس، إضافة إلى التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وغرف الطوارئ بالوزارة للرصد والتحكم بهدف مجابهة المرض.

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