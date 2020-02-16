المركز الوطني: عدم تسجيل حالات اشتباه بكورونا والمتابعة مستمرة

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، وفق بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وأكد المركز متابعته المستمرة للوضع الوبائي العالمي عن طريق اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة بالفيروس عالميا حسب إحصائيات منظمة الصحة.

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