دولة رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات بلدية العربان

بنغازي 6 فبراير 2020 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية العربان، وذلك لبحث احتياجات المنطقة.

وضم الوفد عضو مجلس النواب عن الدائرة سليمان الحراري، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، والمجلس الاجتماعي للبلدية، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

وتطرق الاجتماع لكافة المشاكل التي تواجه بلدية العربان، وكافة احتياجات البلدية من الطرق والمباني التعليمية والصحية.

وتعهد دولة الرئيس بحل هذه المشاكل حسب الأولوية. (وال – بنغازي) ا م

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