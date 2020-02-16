افتتاح محطة وقود متنقلة خاصة بالمركبات الآلية الشرطية بـ«داخلية الوفاق»

اُفتُتح صباح اليوم الأحد، محطة وقود متنقلة تابعة للإدارة العامة لشؤون الآليات، والخاصة بتزويد المركبات الآلية التابعة لديوان وزارة الداخلية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، يأتي افتتاح المحطة من ضمن اهتمامات الإدارة العامة لشؤون الآليات بتوفير كافة الخدمات لتسهيل حركة النقل والمواصلات، لأداء الواجبات الأمنية على أكمل وجه.

وأوضح البيان أن الافتتاح تم بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات العميد منصور كليب، وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة.

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