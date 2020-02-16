وزير التعليم يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني

بنغازي 16 فبراير 2020 (وال) – عقد وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي عبدالرحيم بومريز، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعاً مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، بحضور كل من مدير إدارة الجودة بوزارة التعليم امحمد المبروك، ومدير إدارة المراجعة بمجلس التخطيط الوطني إبراهيم بوشويشينة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ربط الجامعات الليبية بمجلس التخطيط الوطني بإعتبارها رافدا من روافد الهيئة الاستشارية العليا بمجلس التخطيط الوطني.

وتم الاتفاق على تفعيل دور الجامعات الليبية لتكون بيوتاً للخبرة، للمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير علي أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس التخطيط الوطني لتسهيل مهمته، وتفعيل دوره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا. (بنغازي – وال) ا م

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