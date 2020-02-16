اخبار ليبيا الان

السراج يحذر من «كارثة ستطال الجميع» إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، من «كارثة ستطال الجميع» إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «موقف حازم» وألا يكتفي فقط بالإدانة.

وتحدث السراج، خلال الإعلان عن إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا، عن الخسائر التي تتحملها البلاد نتيجة إغلاق المواقع النفطية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، حضر الاجتماع الذي عقد في طرابلس كل من منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، وعدد من الوزراء وممثلون عن الهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا وعن المجتمع المدني، كما حضر الاجتماع نائب السفير الإيطالي ممثلا للدول الأوروبية الداعمة للخطة.

صنع الله يتفق مع مسؤولين فرنسيين على أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسة النفط

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 18 يناير الماضي، حالة «القوة القاهرة»، متهمة «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بإيقاف صادرات النفط من عدة موانئ.

وقالت المؤسسة إن الخسائر المترتبة على هذه الإقفالات تجاوزت المليار دولار أميركي لتصل إلى 1.437.616.232 دولارًا أميركيا، أمس الخميس، وذلك بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 163 ألفًا و684 برميلًا في اليوم. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اى كارثة اسوأ من بيع ليبيا للسلطان المعتوه واى كارثة اسوأ من جلب المرتزقة باموال النفط لقتل حماة ابار وموانئ النفط واى كارثة اكبر من اغتصابك ايها الامعة السلطة دون وجه حق رغم غياب التوافق وانتهاء صلاحية الصخيرات ولا يوجد فى العالم رئيس دولة يحكم اربع سنوات بعد ان رفضه نواب الشعب ولم يؤدى القسم الدستوى وفرضته القوى الاستعمارية ليبصم لهم على طلباتهم رغم انف الشعب وكان رد الشعب اغلاق ابار النفط والاحتفاظ بثروة الشعب فى باطن الارض حتى لاتقع فى يد عصابة السراج الارهابية عبيد السلطان المعتوه الذى ارسل مرتزقة لحمايته باموال الشعب الليبى اتفووووه عليك ميبون حتى قادة مليشياتك يسخروا منك اخرهم المعتوه الفقيد فرج

    رد

  • Will Oil Production shutdown impact the large payments to the Diseased Turks and the fugitives(murders) from Syria
    This could force you f to default in all of your promises and they will leave Tripoli & Misrata while dragging you with them and things will become in order and oil products could start up again??
    A Turkish puppet and a key MIT fragile agent & informative, you should start to feel the breeze of incoming blazing fire
    Cowards & traitors are no good to any soveriegn nation

    رد

  • وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

    رد