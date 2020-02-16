الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الأحد، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في ليبيا، التي تهدف إلى تكملة الجهود الوطنية لتحسين الخدمات الأساسية لليبيين.

وقال المكتب بحسابه في “تويتر”، “بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، تم اليوم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في ليبيا، وذلك في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص لـ345 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة للضرر في ليبيا”.

وأضاف المكتب أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تعهد بمساهمة حكومة الوفاق بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية.

بدوره قال السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، إن بلاده تدعم سنويًا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بـ7 ملايين يورو، بالإضافة إلى الجهود المحلية المركزة في ليبيا.

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