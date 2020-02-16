افتتاح محطة وقود متنقلة لمركبات “داخلية الوفاق”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأحد، عن افتتاح محطة وقود متنقلة تابعة للإدارة العامة لشؤون الآليات، لتزويد المركبات الآلية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن افتتاح المحطة، الذي تم بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات عميد منصور كليب، وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة، يأتي من ضمن اهتمامات الإدارة العامة لشؤون الآليات بتوفير كافة الخدمات لتسهيل حركة النقل والمواصلات، لأداء الواجبات الأمنية على أكمل وجه.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشؤون الآلية من أجل توفير الخدمات لكافة مكونات وزارة الداخلية.

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