أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 120 حالة اشتباه بالليشمانيا، خلال أسبوع (27 يناير وحتى 2 فبراير).

وبحسب النشرة الوبائية الليبية التي أصدرها المركز اليوم، فإن الأسباب الرئيسية للمرض هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وأوضحت النشرة أن اشتباه الحصبة، (ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي) سجل 5 حالات, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6 حالات اشتباه, و9 حالات اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 11 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

وقالت إدارة الرصد والتقصي أن ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية هي حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد والاستجابة.

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