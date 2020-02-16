مهنئًا الليبيين بالعيد التاسع للثورة.. مجلس النواب يعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا

طبرق-العنوان

أعرب مجلس النواب الليبي اليوم الأحد عن أمانيه بأن يعم الأمن والاستقرار والعيش الكريم في جميع ربوع ليبيا بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

كما أعرب المجلس عن أمانيه بتحقق وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الشعب الليبي وتحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها قبل تسعة أعوام.

ويحتفل الليبيين يوم غد الإثنين بالذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير. وفي بيان قال المجلس، “يطيب لمجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء أن يتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرة لتاسعة لثورة السابع عشر من فبراير التي خرج خلالها الليبيين رفضا للظلم والاستبداد وطلبا للحرية والعدالة والعيش الكريم”.

ودعا المجلس، “بأن يمن الله عز وجل على بلدنا بالأمن والاستقرار ووحدة الصف ولم الشمل وأن تتحقق المطالب التي خرج من أجلها الشعب الليبي”.