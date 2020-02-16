اخبار ليبيا الان

انطلاق دورة الامام “مالك بن أنس” العلمية الأولى بمدينة شحات

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 16 فبراير 2020 (وال) – انطلقت يوم أمس بمدينة شحات دورة الإمام مالك بن أنس العلمية الأولى لرفع كفاءة الأئمة والخطباء والوعاظ والمحفظين، والتي تستمر لمدة أسبوع كامل.

الدورة التي عقدت بمسجد “أنس بن مالك” في شحات أشرف عليها أئمة، ووعاظ تابعون للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية موزعين على 3 فترات باليوم، حيث تهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة الأئمة إضافة إلى فن الخطابة وتطوير الكوادر الإدارية والوعاظ والمحفظين. ( وال – شحات ) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك