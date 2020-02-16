انطلاق دورة الامام “مالك بن أنس” العلمية الأولى بمدينة شحات

شحات 16 فبراير 2020 (وال) – انطلقت يوم أمس بمدينة شحات دورة الإمام مالك بن أنس العلمية الأولى لرفع كفاءة الأئمة والخطباء والوعاظ والمحفظين، والتي تستمر لمدة أسبوع كامل.

الدورة التي عقدت بمسجد “أنس بن مالك” في شحات أشرف عليها أئمة، ووعاظ تابعون للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية موزعين على 3 فترات باليوم، حيث تهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة الأئمة إضافة إلى فن الخطابة وتطوير الكوادر الإدارية والوعاظ والمحفظين. ( وال – شحات ) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال