المركز الوطنى للارصاد الجوية يحذر من “ريح براني” نشط إلى قوي على الساحل الممتد من شحات إلى درنة

بنغازي 16 فبراير 2020 ( وال ) – تتاثر مناطق الشمال الغربى بأمتداد لمرتفع جوى يعمل على استقرار فى حالة الطقس على اغلب المناطق ومن المتوقع تكون الضباب اثناء الليل وفترة الصباح على اقصى مناطق الساحل وبعض المرتفعات الجبلية .

بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الخليج وتتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال والمرتفعات مابين ( 12-19 ) مْ وما بين ( 20-23 ) مْ على مناطق الدواخل والجنوب، وتصل اليوم على غات الى (25) مْ وتنخفض يوم الغد.

وجاءت النشرة البحرية المتوقعة هذا اليوم الاحد على الساحل وفقا لمركز التنبؤات بالمركز الوطنى للارصاد الجوية. بالتحذير: من ريح براني نشط إلى قوي على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة، مع ارتفاع للموج يصل الى (3.00) متر.

– الساحل من رأس أجدير إلى رأس الأنوف: “السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً والريح بحري إلى براني بوجه عام سرعته ما بيــن (05 – 15) عقدة وارتفاع الموج يتـراوح ما بين (0.75 -1.50) متر، يصل إلى (2.00) متر على ساحل سرت والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (19) مْ والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وذلك لاحتمالية ظهور ضباب.

-الساحل من الخليج إلى طبرق: السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة اليوم على ساحل الخليج وبنغازي ويوم الغد على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق والريح بحري إلى براني بوجه عام سرعته ما بيـن (10 – 20) عقدة، تصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة وارتفاع الموج يتـراوح ما بين (1.75 – 2.50) متر، يصل إلى (3.00) متر على الساحل الممتد من شحات إلى درنة والبحر قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من شحات إلى درنة ودرجة حرارة سطح البحر (19) مْ والرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الذي تنشط فيها الرياح وذلك لاضطراب البحر. (وال – بنغازي) ا م

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