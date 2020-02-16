وليامز تحث على ضبط النفس في ليبيا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار

ميونخ-العنوان

دعت نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، خلال مشاركتها في رئاسة الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إلى ضبط النفس في جبهات القتال والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي حتى يتسنى للوفود المشاركة في المباحثات العمل في بيئة مواتية للتوصل لوقف إطلاق النار.

وبحسب مكتب الإعلام في البعثة؛ فقد قالت ويليامز: “لقد أحرزنا تقدماً كبيراً على المسارين الأمني والاقتصادي، نظرا للزخم الذي نتج عن مؤتمر برلين. وسيناقش المنتدى السياسي الليبي الذي سيبدأ في جنيف في 26فبراير الترتيبات المؤسسية وخارطة الطريق الرامية الى إنهاء المرحلة الانتقالية.”

وأضافت، “نكرر دعوتنا بضبط النفس في جبهات القتال ونحث جميع الأطراف على الامتناع القيام بأي عمل استفزازي حتى يتسنى للوفود المشاركة في المباحثات العمل في بيئة مواتية للتوصل لوقف إطلاق النار.”