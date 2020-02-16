العقوري: هذا ما ينبغي على مجلس الأمن فعله لإنجاح مؤتمر برلين

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في بيان، أن اللجنة ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2510، الذي صادق على نتائج مؤتمر برلين، معتبرة القرار دفعة قوية للمؤتمر.

وقال العقوري، إن نتائج مؤتمر برلين يمكن الانطلاق منها للوصول لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار، مضيفا، أن ذلك يتطلب تقديم مجلس الأمن الدعم الكافي لبعثة الأمم المتحدة لأداء مهامها ، ويشترط خروج الميليشيات من مدينة طرابلس، وفقا لترتيبات زمنية محددة وضمانات كافية، والوقوف بحزم ضد التدخلات الاجنبية في ليبيا، وفق نص البيان.

واستطرد: “أيضا دعم الحوار الاقتصادي للوصول لآليات حقيقية لإنفاق عائدات البلاد بعدالة وشفافية وضمان المساواة في التنمية المكانية لجميع مناطق ليبيا”، مشيرا إلى دعم المجلس لمساعي البعثة في إطلاق الحوار على جميع المسارات من اجل حل الأزمة الراهنة وبناء دولة القانون والمؤسسات.