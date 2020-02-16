أظهرت النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير، تسجيل 120 حالة اشتباه بالليشمانيا.

وسجّلت النشرة التي أصدرتها إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 6 حالات إصابة بالسحايا، و9 حالات اشتباه بالسعال ديكي، و5 حالات اشتباه بالحصبة.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 11 حالة اشتباه بمتلازمة اليرقان.

ونوهت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة، بأن ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية هي فقط حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد من الإصابة.

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