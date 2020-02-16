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طرابلس تحبس أنفاسها “أمنياً” بذكرى فبراير

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُطبّق مختلف الأجهزة الأمنية في طرابلس، الاثنين، خطة مشتركة خاصة وضعت لتأمين الاحتفالات والفعاليات التي ستشهدها العاصمة بمناسبة الذكرى الـ9 لثورة 17 فبراير.

وعقد رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس اجتماعا أمنيا ضم عدد من الضباط بالفرع، لمناقشة التنسيق في عملية تأمين العاصمة خلال احتفالات ذكرى الثورة، وتكليف الدوريات وفق المهام المسندة إليها.

ووفق الخطة، ستعمل الإدارة العامة للدعم المركزي على تأمين الاحتفالات بميدان الشهداء وتأمين المسارات المؤدية للميدان، كما كثّفت الإدارة الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة داخل العاصمة طرابلس، لحفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية، وخلق أجواء أمنة للاحتفالات.

بدوره، قام رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت العميد منير بالاعمى، الأحد، بجولة تفقدية لدوريات التابعة للمصلحة في وسط ومحيط ميدان الشهداء، والمشاركة في الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • خربتوها وعفستوا فيها وقاعدين تتراقصوا على أنقاضها وأطلالها… الله لا يربح ولا يسامح كل من يطلع يحتفل بالنكبة… قمة الاستفزاز والوقاحة والصفاقة وقلة الحياء وانعدام الأخلاق والنخوة والشرف والرجولة والوطنية والدين والبيتية 😡😖🤬

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