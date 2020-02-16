اخبار ليبيا الان

لا نعول على المسار السياسي .. المشري : قدرات الوفاق تحسنت خلال شهرين وسنفاجئ الجميع

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

 وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الشكر والتحية لقناة الجزيرة القطرية بسبب ما يراه أنها دعمت الشعوب العربية خلال التسع سنوات الماضية وواكبت ثورات الربيع العربي، متجاهلا دور القناة القطرية ودولتها في زعزعة الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي جلب الفقر والتهجير والخراب لبعض دول المنطقة .

المشري قال، في مقابلة تليفزيونية، على قناة الجزيرة القطرية، إن مجلسه وحكومة الوفاق لا يعولان على المسار السياسي المفترض انطلاقه في جنيف الشهر الجاري، مضيفًا : “لا نعول على المسار السياسي كثيرًا وبرلين ليست هي اللقاء الأول حول الأزمة، ودائما السؤال الذي لا نجد إجابة له ما هي ضمانات تنفيذ أي اتفاق مع الأطراف الأخرى؟ والحقيقة لا توجد أى ضمانات تلزم الطرف المعتدي الذي استمر في عدوانه 5 سنوات لإلزامه وإيقافه دوليا، وبالتالي كنا نتابع ونشارك في هذه المسارات لكننا لا نعول عليها كثيرا”.

وتابع: “لا نثق في الأطراف الدولية لحل الأزمة الليبية، ومنذ توقيع اتفاق الصخيرات ورغم التنازلات التي قدمناها ابتداء من تغيير اسم المؤتمر الوطني وبعض الصلاحيات على أمل أن نصل إلى الاستقرار ولم يحدث بسبب تدخل نفس الدول وهي فرنسا والإمارات ومصر”.

وأردف : “طيلة هذه الفترة قبل العدوان على طرابلس، كان لرئيس الوزراء فائز السراج الذي جاء بشكل توافقي وجهة نظر مختلفة، لكن الآن وصلنا إلى أنه لا يوجد رغبة لدى الطرف الآخر في أي حوار سياسي، وبالتالي ما حصل بعد برلين هو محاولة لكسب الوقت لتجميع أسلحة” .

وانتقد المجتمع الدولي، قائلا: “لا نعول على المسار السياسي، ولا نعتقد أن الأطراف الدولية لديها أي قدرة على إلزام الأطراف باتفاق سياسي بعد الصخيرات الذي لم ينفذ منه 4% والعرقلة كلها من الطرف الآخر، وفي المقابل لا نسمح أن تلقى علينا لائمة أننا الطرف المعرقل، ونحن الآن نسير في مسارين هما السياسي والعسكري، ولا يخفى على أحد أن القدرات القتالية لحكومة الوفاق قد تحسنت في الشهرين الآخرين بأكثر من 5 أضعاف قبل ذلك فيما يتعلق بقدرات الدفاع الجوي والمدفعية والكثير من الأشياء التي ستكون مفاجئة للعدو، وبذلك سنكون وضعنا العربة أمام الحصان”.

وعن توقعه لنجاح المسار السياسي، قال : “إذا كان هناك حل سياسي، فنحن رحبنا أكثر من مرة، وإذا لا يوجد، فنحن لا ننتظر حتى يتقدم أكثر من ذلك، بل بالتأكيد سنبدأ بتحرير الأراضي التي احتلها في المنطقة الغربية ومنها إلى كامل القطر الليبي الذي تحكمه حكومة الوفاق المعترف بها دوليا”.

وعن أجندة المجلس في لجنة الأربعين، ذكر: “فريق التفاوض لن يذهب بدون أجندة وبدون خطط ورؤية، وسيتفاوض حول إقرار دستور جديد، ولن نذهب في المسار السياسي إلا إذا حدث تقدم في المسار العسكري، ونحن لا نعتقد أن حفتر سيذهب في المسار السياسي ولا يرى الحل فيه، ونحن لا نعتقد أن هناك حلا سياسيا مع حفتر، فهو لا يفهم إلا لغة واحدة، وهذه القناعة وصلت للسلطة التنفيذية والأطراف الدولية، ولا نعول فقط على المسار السياسي، لكن بالدرحة الأولى نعول على قدراتنا العسكرية وصد الهجوم على طرابلس ثم تحرير ليبيا”.

وعن القدرات العسكرية للوفاق، قال: “نحن نعتقد بأننا حققنا نوعا من التوازن، وكذلك مع الأطراف المتدخلة مع حفتر الذي لا يعدو كونه أداة في يد دول لها مأرب في ليبيا تستغله في الوصول إليها مثل الإمارات وفرنسا ومصر، وأخيرا روسيا، لكن موسكو موقفها مختلف فهي لا تؤيد حفتر بالمعنى الدقيق لكن تؤيد بعض المكونات الموجودة مع قوات حفتر وهم أتباع النظام السابق الذي يحلمون بأنهم سيعودون مرة أخرى إلى السلطة، ونحن الآن نحتلف بالذكرى التاسعة للثورة، لكنها لم تحقق أهدافها الحقيقة لأنها تعرضت لثورة مضادة، ونحن مستمرين في محاولة تحقيق أهداف الثورة، ولن نتخلى عنها وهذه الأهداف هي رفض حكم الفرد والعسكري، وأعتقذ إذا فرطنا في هذا فقد خنا دماء الشهداء”.

وأكد أن “المسار السياسي ليس بديل للمسار العسكري والحل العسكري، نحن ما نعول عليه هو الوصل إلى صيغة معينة فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية بعد مرحلة الاستقرار وإنشاء حكومة واحدة، ومن ثوابتنا أنه لا مكان فيها للعسكر وأنصار الحل العسكري”.

واختتم بقوله: “فيما يخص غلق المنشآت النفطية، فقد التقينا بالمصرف المركزي وديوان المحاسية ووزارة المالية، لنتخذ خطوات لتخفيف الآثار ونتعامل مع هذه المصيبة، لكننا لن نرضخ سياسيا ولا عسكريا لهذا الابتزاز وهذه المرحلة التي وصل لها حفتر هي مرحلة الانتحار هي قوت الليبيين ومصدر لكل الليبيين، و90% من الإيرادات العامة للدولة لتحقيق أغراض عسكرية لكن لن ننصاع أمام هذه الضغوط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مثل اى اخوانى حقير يعيش فى اوهام مثلما حدث من قبل لخوان مصر عندما قالوا سنكون جيش مصر الحر فى ليبيا ونهزم الجيش المصرى وسحقت هذه المليشيات واصبح الجيش المصرى هو الاقوى عربيا وافريقيا واسلاميا والتاسع عالميا والقوة السادسة عالميا فى البحرية بعد الدول الخمس الكبرى واليوم فى سوريا تبخر مايسمى الجيش السورى الحر وحرر الجيش العربى السورى حلب بالكامل ومعظم ادلب وامن طريق حلب دمشق ويحميه الان الجيش الروسى رغم انف اروغان على حدوده اما فى ليبيا فالنتيجة محسومة لصالح الجيش الوطنى وبتبرير من اردوغان نفسه لهزيمتكم مسبقا الذى يدعى ان الروس هم من يديرون ليبيا معنى ذلك واضح فالمتغطى باردوغان عريان وما قام به الشعب الليبى من اغلاق النفط منع تمويل المليشيات الارهابية والتى ستتناحر فيما بينها بحثا عن المال وسنرى قريبا تحرير الزاوية كما تحررت سرت بسرعة وسيتم تحرير ما تبقى من طرابلس ومصراطة لان موازين القوى لم تتغير لصالح الجيش الوطنى فهو الاقوى بكثير لانه يمتلك تفوق جوى كاسح ومنظومة دفاع جوى تجعل طائرات تركيا المسيرة بلا فائدة بينما الطائرات المقاتلة للتحالف العربى بامكانها تدمير كل منظومات الهوك فى اول ضربة جوية فهى تعمل خارج مدى هذه المنظومة التى توقف انتاجها فى امريكا منذ 2003 كما انها فى مدى النيران الارضية اما القوات البرية للجيش الليبى بدعم من الاشقاء والاصدقاء فهى جبارة امام مرتزقة جبناء يقاتلون من اجل المال ونيك نسوان الاخوان وسيهزموا شر هزيمة كما هزموا فى سوريا وراينا بالامس المرصد السورى يتحدث عن خيانة اردوغان لمايسمى الجيش السورى الحر وصفقة مع الروس لتسليم حلب وادلب بعد سقوط حلب بسهولة بالامس وقد كانوا يعولوا مثلكم على تدخل جيش الدعارة التركى انسى يامشرى ان يكون للخوان مكان خارج السجون او القبور

    رد

  • اى قدرات ياميبون هل تتصور ان المرتزقة وضباط جيش الدعارة التركى سيحموا الخوان انت تعيش فى اوهام فالكل يعرف ان كل من دعمهم اردوغان من الخوان هزموا فى كل مكان فى مصر والسودان وسوريا الان تتحر حلب وادلب بالكامل والسلطان المسعور ينبح على الفاضى والدب الروسى اعلن صراحة ادلب سوف تتحرر على يد الجيش السورى وكلام الكبار ملزم للصعلوك العثمانى الذى توسل للامريكان واروبا فسخروا منه فهم لا يمكنهم التورط فى المستنقع السورى بعد خساراتهم فى افغانستان والعراق

    رد

  • لأول مرة نسمع كلاما صحيحا من أحد الارهابيين التابعين لتركيا …. لقد تعود الليبيون على المفاجآت من عصابتكم الإجرامية والجديد لديكم سيكون باستجلاب المزيد من الأتراك واليهود إلى أرض الوطن ولكن هيهات هيهات أن تحققوا شيئا فنحن معنا الله وانتم معكم شياطين الأرض وإن غدا لناظره قريب …….

    رد

  • قناة الجزيرة الحقيرة لم يعد يشاهدها احد الا الخرفان وتعيشهم فى اوهام بعيد عن الواقع فهى تعمل من داخل دويلة انقلابية صهيونية تقمع الشعب القطرى وتحرمه من ابسط حقوقه فى الحرية واختيار من يحكمه ومن يعبر عن رايه يسجن مدى الحياه او يحرم من الجنسية والحمد لله ان كل سموم هذه القناة وغيرها فشل وجاءت النتائج عكس ما يريدون بالعكس الخوان يتساقطون فى كل مكان وفضائحهم عديدة

    رد