بمناسبة الذكرى 31 لتأسيسه.. خارجية الوفاق تؤكد أهمية تصحيح مسار اتحاد المغرب العربي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شددت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، على أهمية تصحيح مسار اتحاد المغرب العربي، وذلك مع الاحتفال بالذكرى 31 لتأسيس الاتحاد.

وأشارت الوزارة في بيان بهذه المناسبة اليوم الأحد، إلى الأخذ بالاعتبار ظروف المرحلة الحالية، وما يشهده العالم من تغيرات والمنطقة من تحديات تستلزم حراكا فاعلا وتنسيقا وتضامنا أكبر بين دولنا.

وقالت الوزارة، “نؤكد مجددا حرص دولة ليبيا على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت مع تأسيس هذا الصرح الكبير”، وفق نص البيان.

يذكر أن اتحاد المغرب العربي تأسس في 17 فبراير العام 1989 بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول – وعلاوة على ليبيا – هي المغرب والجزائر وتونس وموريتاتيا، من خلال التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24