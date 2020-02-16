اللجنة الدولية بشأن ليبيا تشدد على التنفيذ الكامل لمخرجات برلين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد المشاركون في اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عقد اليوم الأحد في ميونيخ على هامش أعمال الدورة 56 لمؤتمر الأمن الدولي، على تنفيذ استنتاجات مؤتمر برلين الصادرة في 19 يناير الماضي، مؤكدين التزامهم الثابت بتنفيذها الكامل.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كلا من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وتونس وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ورحب المشاركون، بقرار مجلس الأمن 2510 (2020) المؤرخ في 12 فبراير 2020 الذي أقر استنتاجات برلين، وبحسب بيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية.

ودعا المشاركون، بقوة الجهات الفاعلة الليبية إلى الحفاظ على الهدنة الحالية والإسراع في المفاوضات المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار، مرحبين بالاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في الفترة من 3 إلى 8 فبراير بجنيف، وأحاطوا علمًا بالاجتماع التالي الذي يبدأ في 18 فبراير.

وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي، على ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطويره إلى وقف دائم، ورحبوا بالتقدم الذي أحرزه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة في التنفيذ السريع لاستنتاجات برلين.

وجدد المجتمعون، تصميمهم على المساهمة في تطبيق الحظر على نطاق واسع، ورحّبوا بالتقدم المتعلق في مراقبته بشكل فاعل أكثر، مرحبين بالمحادثات التي أجرتها لجنة الخبراء الاقتصاديين في 6 يناير في تونس وفي يومي 9 و10 فبراير في القاهرة والاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي المقرر عقده في 26 فبراير.

وناقش المشاركون في لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجددوا تصميمهم على الإسهام في تنفيذه تنفيذًا شاملًا ورحبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر الجاري، وفق نص البيان.

وأكد البيان، أن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، ستجتمع بانتظام تحت قيادة الأمم المتحدة على مستوى كبار المسؤولين في العواصم، وفي مجموعات عمل على المستوى الفني على أرض الواقع، منوهًا إلى أن الرئيس المشارك التالي بالتناوب هو إيطاليا، وتليه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

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