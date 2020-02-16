وزارة الصحة بالحكومة الليبية تعقد اجتماعًا لوضع خطة شاملة لمجابهة فيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب اليوم الأحد اجتماعا مع مديري مكاتب الرقابة الصحية الدولية ووحدات الحجر الصحي بالمنافذ الدولية (البحرية والجوية، لبحث مستجدات الوضع العالمي لفيروس كورونا المستجد.

ويهدف الاجتماع إلى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة (ب) لمجابهة الفيروس، بعد تنفيذ الخطة (أ) بتجهيز مكاتب ووحدات الحجر الصحي بالمنافذ الدولية البحرية والجوية والبرية وتسليم أجهزة القياس الحراري طبقا للوائح المعمول بها دوليا.

وناقش وزير الصحة انطلاق العمل وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة في تنفيذ الخطة (ب) والتي تشمل تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية لمكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ ودعمها وربطها بشكل مباشر مع غرفة الاسعاف والطوارئ وتجهيز وحدات الحجر الصحي بالمواد المخبرية الخاصة بكشف الفيروس، وتشغيل وتفعيل أجهزة التحليل الذي تمتلكه وزارة الصحة بمختبرات المرافق الصحية والمستشفيات المتخصصة والمستخدمة عالميا في فحص عينات فيروس كورونا وتأكيد الإصابة من عدمها.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وغرفة عمليات الطوارئ بالوزارة للترصد والتحكم لمجابهة فيروس كورونا، من خلال البلاغ الفوري ووضع آلية فورية للتعامل معه، إضافة إلى إيجاد تنسيق كامل مع دول الجوار مع اي تبليغ عن حالات مشتبه في إصابتها.

بدورها أكدت مكاتب ووحدات المراقبة الصحية بالمنافذ الدولية على جاهزيته الكاملة للتعامل مع الفيروس على الأصعدة كافة والبدء في تجهيز قسم خاص للعزل والحجر الطبي يضم كل المستلزمات الطبية، وتحديد حجم الأسرة في الأجنحة.

وأكد وزير الصحة، أن الإدارات المختصة بالوزارة سوف تعمم خلال اليومين القادمين، دليلا ارشاديا شاملا حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق التبليغ عنه.

وأكد الوزير على إدارة الإعلام بالوزارة لبث رسائل توضيحية حول الطبيعة العلمية للفيروس وإيضاح ما آل إليه الوضع المحلي، منعا لانتشار أي معلومات مغلوطة.

وأكد، أن هناك اجراءات وقائية مشددة لهذا المرض من خلال ثلاثة محاور رئيسية اولها التحري عنه والثاني محور الاجراءات الوقائية الاحترازية وثالثها الحجر الصحي.

كما أكد وضع كل التدابير اللازمة على مستوى جميع المنافذ الدولية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تنتشر وتبث بشكل موسع في وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة استياق المعلومات من المصادر الطبية الرسمية.

وقال وزير الصحة، “إن فيروس كورونا المستجد هو سلالة جديدة من فيروسات الكورونا الذي لم يسبق التعرف عليه في البشر وهو أحد مجموعات فيروسات الكورونا التي تتراوح الإصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة”.

وأفاد، “أن فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار ومعروفة، بأنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم “السارس” ويتمثل فيروس كورونا الجديد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقا” مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يمكن أن تنتقل بعض سلالات الفيروس من شخص إلى آخر، بالاتصال عن قرب مع الشخص المصاب عادة، كما يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية الصحية.

وأوضح أن مدة الحضانة الخاصة بالفيروس من 3إلى 6 أيام؛ ولكن فترة الحضانة للأنماط المعروفة لفيروس (كورونا) تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24