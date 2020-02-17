الحكومة الليبية: الوقوف خلف الجيش هو الهدف المنشود لبناء دولة حديثة

قالت الحكومة الليبية، في بيان لها، إن ليبيا تواجه تحديات جمة بسبب الأطماع التركية الحالمة بغزوها بمساعدة ثلة من أبناء شعبها، مضيفة أن وقوف كافة الليبيين خلف قواتهم المسلحة لأجل تطهير البلد وتأمين حدوده هو الهدف المنشود لبناء ليبيا الحديثة.

وأكدت الحكومة الليبية، أنها مازالت تراهن على النسيج الاجتماعي المتماسك بين ابناء الشعب الليبي الواحد، وتحثه على الإصرار في توطيد أركان السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي المترابط.

ودعت الجميع لتغليب لغة العقل، وبذل الجهد لأجل توحيد المؤسسات، ونبذ خطاب العنف والكراهية، والجلوس على طاولة حوار واحدة بعيدا عن التجاذبات السياسية التي أحالت البلاد إلى ساحة لصراعاتها.