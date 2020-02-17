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عماري زايد : أدعو الله أن يعيد ذكرى ثورة العطاء وقد هزمنا الإنقلاب العسكري

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب القيادي في حزب التجمع الإسلامي ، محمد عماري زايد ، عضو المجلس الرئاسي ووزير تعليم الوفاق عن تهانيه لـ ” الأحرار ”  بمناسبة ذكرى ” ثورة فبراير ” .

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال زايد : ” بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة فبراير المباركة، ثورة الحرية و الأحرار ، ثورة البذل و العطاء، أتقدم لكل الأحرار من الليبيين و الليبيات في كل ربوع الوطن الجريح بخالص التهاني ” .

وتابع : ” داعيا المولى عز و جل أن يرحم شهداءنا الأبرار ، و يشفي الجرحى ، و ينصر فرسان البركان المدافعين عن عاصمتهم و بلادهم  ” .

وختم زايد تهنئته بدعاء الله قائلًا : ” وأن يعيد ذكرى الثورة علينا و قد هزمنا مشروع الانقلاب العسكري، و توحدت بلادنا تحت ظل حكومة مدنية تبني دولة المؤسسات و القانون ينعم فيها الليبيون بالخير و السلام ” .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • الحريه والعطاء أي حرية وأي عطاء مند استولى المليشيات والإخوان اللامسلمون علي المشهد والثوره تغيرت الي نهب وقتل وصراع علي المناصب
    أي حريه تتحدث عنها أيها العبي التافه

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