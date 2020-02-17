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النشرة الوبائية الليبية: لا حالات اشتباه لفيروس كورونا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت النشرة الوبائية الليبية، والتي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليوم أمس الأحد، أنها لم تسجّل أي حالات اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا.

وأشارت النشرة الوبائية، أن عدم تسجيل أي حالات بالاشتباه بالفيروس المنتشر عالميًا، يأتي بناءًا على بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وعن الوضع الوبائي العالمي، أوضحت النشرة تسجيل 51,688 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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