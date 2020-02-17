العقوري: نرحب بقرار مجلس الأمن وندعم الجهود الأممية في ليبيا

اعتبرت لجنة الخارجية بمجلس النواب، قرار مجلس الأمن رقم 2510، دعما كبيرا لمؤتمر برلين حول ليبيا.

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي صادق على نتائج مؤتمر برلين وتعتبر اللجنة ذلك القرار دفعة قوية للمؤتمر.

وأكد العقوري، في تصريحه، إن نتائج مؤتمر برلين يمكن الانطلاق منها، للوصول لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام و الاستقرار.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مجلس الأمن الدعم الكافي لبعثة الأمم المتحدة لأداء مهامها ، و أن يشترط خروج “الميليشيات” من طرابلس، وفقا لترتيبات زمنية محددة وضمانات كافية، والوقوف بحزم ضد التدخلات الاجنبية في ليبيا.

وأكد العقوري، دعمه للحوار الاقتصادي، لأجل الوصول لآليات حقيقية، لإنفاق عائدات البلاد بعدالة وشفافية، وضمان المساواة في التنمية المكانية لجميع مناطق ليبيا.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية ، على دعم مجلس النواب لمساعي البعثة في إطلاق الحوار على جميع المسارات من أجل حل الأزمة الراهنة وبناء دولة القانون والمؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية