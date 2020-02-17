في ذكرى الثورة.. الحكومة الليبية تدعو الجميع لتغليب لغة العقل

قدّمت الحكومة الليبية التهاني لكافة ابناء الشعب الليبي، بمناسبة مرور الذكرى السنوية التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن الذكرى التاسعة للثورة، تأتي في وقت تعاني فيه ليبيا تحديات بسبب الأطماع التركية الحالمة في ثرواتها ومواردها.

وأشارت الحكومة الليبية، أنها تُمثل كل الليبين دونما استثناء، وتراهن على النسيج الاجتماعي المتماسك بين أبناء الشعب الليبي الواحد، وتحثه على الإصرار في توطيد أركان السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي المترابط.

ودعت الحكومة في بيانها، الجميع لتغليب لغة العقل، وبذل الجهد لأجل توحيد مؤسسات ليبيا، والذي لن يتأتى إلا بنبذ خطاب العنف والكراهية، والجلوس على طاولة حوار واحدة بعيدا عن التجاذبات السياسية التي أحالت بلادنا ساحة لصراعاتها الطامعة في خيراتنا.

وأكدت الحكومة الليبية، إن وقوف كافة الليبيين خلف قواتهم المسلحة لأجل تطهير البلد وتأمين حدوده هو الهدف المنشود لبناء ليبيا الحديثة وإعادة المجد التليد الذي جاءت به ثورة السابع عشر من فبراير، والتي جاءت لعدم إقصاء أي مواطن ليبي كريم وضمان تمتعه بخيرات بلاده المهدورة ليعيش شامخا فوق أرضه بكل أمن وكرامة ورفاهية.

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