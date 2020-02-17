شفيتكين: روسيا تتمسك بالتسوية السياسية السلمية في ليبيا

أعرب نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، عن تمسّك بلاده بالتسوية السياسية السلمية في ليبيا.

وأوضح شفيتكين في تصريحه: “تعتبر بلادنا من المؤيدين للحل السياسي لتسوية الأزمة في تلك المنطقة، وطبعا نحن لا ننتهك بأي شكل من الأشكال المبادئ التي تحققت في عملية التفاوض”.

وأشار نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، بأنه حتما لا يزال من الضروري مواصلة العمل في هذا المجال، مضيفا أن روسيا تشجب جميع الذين ينتهزون الفرص ويحاولون توريد وتوفير الأسلحة والذخيرة.

واستدعى شفيتكين، المبادرة الروسية بجمع الأطراف الفاعلة في ليبيا، والتي اطلقها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بأنها تؤكد على التزام موسكو بالتسوية السياسية السلمية.

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