العيضة يتفقد مستشفى تازربو لمتابعة المشاريع الصحية الجديدة

تفقد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إسماعيل العيضة، مستشفى تازربو، للاطلاع على سير العمل بالمستشفى، رفقة رئيس مجلس التسييري بلدية تازربو إبراهيم اجويلي.

واطلع مدير إدارة المستشفيات، خلال جولته، على سير العمل به ومتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، أن زيارة تخللها عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الأقسام بالمستشفي، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء، وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2020.

واستمع العيضة للمشاكل والصعوبات التي تواجه المستشفى، بهدف تذليل الصعوبات، وتوفير ما يلزم لسير العمل بشكل صحيح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما قام مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، بجولة على أقسام العمليات والتحاليل والطوارئ والعيادات، وتفقد عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى، لمتابعة نسب الإنجاز تمهيدا لافتتاحها، وهي عيادة نساء وولادة وقسم غسيل الكلى وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وأشار العيضة، بأنه تم الاتفاق على وضع آلية تضمن تذليل الصعاب، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية، وتقريب وتوطين الخدمة للمواطن ومساعدتها على أداء دورها.

وتأتي زيارة العيضة، بناءا على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، حول متابعة المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وإصلاح أي أخطاء.

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