داخلية الوفاق تكثف الدوريات الأمنية في طرابلس

قامت الدرويات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، بتكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، داخل بلديتي تاجوراء والقره بوللي ومناطق النشيع، التويتة، الجنين، بئر التركي، مثلث 101، ووادي الربيع.

وفتحت الدوريات الأمنية، نقاط تفتيشية، بناءًا على الخطة الأمنية الصادرة عن رئيس الفرع، بتأمين الاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير، ولأجل حفظ الأمن وفرض السيطرة الأمنية ومنع حدوث أي خروثات أمنية، وخلق أجواء آمنة للإحتفالات.

وفي وقت سابق، قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد فتح الله، بجولة تفقدية على الدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، رفقة رئيس قوة العمليات الخاصة عميد وجدي الشريف ومعاون مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية ورئيس مكتب العلاقات والمراسم ومدير مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي، ودوريات من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وتأتي الجولة التفقدية، للاطلاع ومتابعة سير العمل الأمني والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في تأمين العاصمة والأستعداد لتأمين الأحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير.

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