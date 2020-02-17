السراج: إغلاق المواقع النفطية سيؤدي إلى كارثة ستطال الجميع

حذر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من كارثة ستطال الجميع، إذا استمر إغلاق المواقع النفطية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصرفات التي وصفها غير المسؤولة، وأن لا يكتفي فقط بإدانتها.

ويأتي تحذير السراج، خلال مشاركته في اجتماع إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا، حضره منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو وعدد من الوزراء وممثلين عن الهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى نائب السفير الإيطالي ممثلا للدول الاوروبية الداعمة للخطة.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي، إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمساعدة الفئات الاكثر تضرراً واحتياجاً في ليبيا، معلنا عن مساهمة حكومة الوفاق بعشر ملايين دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.

من جهته، أشار الحلو، أن تصعيد النزاع في ليبيا، خلق بيئة تصعب فيها الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين، مؤكدا على ضرورة إلتزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي ومقررات مؤتمر برلين، لأجل عودة الاستقرار في ليبيا.

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