في ذكرى «17 فبراير».. سفير ألمانيا: نتمنى أن تتغلب الذكريات على انقسامات الحاضر

وجه السفير الألماني، أوليفر أوفيتشا، التهنئة إلى الشعب الليبي لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، متمنيا أن تتغلب ذكريات الماضي على انقسامات الحاضر.

وقال أوفيتشا: «أتقدم بالتهاني إلى جميع الليبيين على حلول ذكرى الثورة، وأتمنى أن تساعد ذكريات الماضي المشتركة في التغلب على انقسامات الحاضر، لتدعم تحقيق الوحدة في المستقبل»، حسب تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

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وتحتفل البلاد بالذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت النظام السابق، بينما تشهد هدنة هشة وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، عبر ثلاثة مسارات «العسكري والاقتصادي والسياسي».

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