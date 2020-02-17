العيضة يبحث آلية تطوير جودة الأداء بمستشفى تازربو

تفقد مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية اسماعيل العيضة، أمس الأحد، برفقة رئيس مجلس التسييري بلدية تازربو ابراهيم اجويلي، مستشفى تازربو للاطلاع على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقام العيضة، خلال جولته بعقد عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2020.

كما استمع العيضة، للمشاكل والصعوبات التي تواجه المستشفى بهدف تذليل الصعوبات، وتوفير ما يلزم لسير العمل بشكل صحيح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.